Veznjak Dinama raskida posudbu u Austriji, već se zna njegov novi klub?

Nogomet 23. pro 202516:36 0 komentara
Guliver

Iako još nije ni počeo zimski prijelazni rok, na Opus Areni je prometno.

Osijek je već potpisao Bornu Barišića, a čelnici kluba istodobno rade na novim pojačanjima pred borbu za ostanak. Željka Sopića čeka zahtjevan posao, a plan je prije zimskih priprema dovesti nekoliko provjerenih igrača.

Kako doznaju 24 sata, jedno od rješenja mogao bi biti Lukas Kačavenda.

Veznjak Dinama nije dobio pravu priliku na posudbi u austrijskom LASK-u, gdje je u sedam nastupa upisao jedan pogodak i jednu asistenciju pa bi se suradnja uskoro trebala okončati.

Sopić dobro poznaje Kačavendu i sve upućuje na to da će 22-godišnjak do ljeta stići u Osijek na posudbu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet