Jelavić pred Rijeku: Imamo povijesnu šansu, cilj je bio opstati, a sada se borimo za Europu

Luka Kolanovic via Guliver

Nakon operacije koljena, iako su oporavak i rehabilitacija još u tijeku, trener Nikica Jelavić vratio se obavezama u prvoj momčadi.

U sklopu najave utakmice između Lokomotive i Rijeke, koja se igra u nedjelju od 16 sati na stadionu Maksimir, osvrnuo se i na to kako se osjeća nakon zahvata.

“Jako dobro se osjećam, drago mi je da sam se vratio i pridružio ekipi. Prioritet se zna, mogu se kretati, tako da mi nije bio problem dolaziti i gledati kako ekipa radi. Dok sam bio odsutan, stožer je radio jako dobar posao, tako da se nadam da smo sve jako dobro pripremili i za utakmicu protiv Rijeke”, rekao je Jelavić pa odgovarao na pitanja.

Lokosi imaju odličan niz od pet utakmica s pozitivnim rezultatom – ostvarili su tri pobjede i upisali dva remija. Koliko je upravo taj niz važan uoči susreta koji bi mogao otvoriti put do dodatnog rezultatskog uspjeha za naš klub?

U zadnjih pet utakmica smo jako dobri. Pogotovo me veseli što primamo manje golova i opasni smo u tranziciji. Izgledamo stabilno, zrelo i dobro. Nadam se da ćemo do kraja prvenstva nastaviti tako i da ćemo uzeti još koji bod kako bismo završili što više na ljestvici.

U slučaju pobjede u nedjelju protiv izravnog konkurenta za četvrto mjesto, Lokomotiva bi imala potpuno realne šanse za plasman u europska natjecanja.

To je apsolutno dodatna motivacija. Naš glavni cilj bio je ostanak u ligi. Sad, nakon što smo to ostvarili i nanizali nekoliko pobjeda, u realnoj smo situaciji da se borimo za europsko mjesto. Naravno da ćemo napraviti sve da se dokopamo tog mjesta koje vodi u Europu. Ako ne uspijemo, svakako mislim da je iza nas jako dobra sezona.

Kako vidite momčad Rijeke koja nije u najboljoj formi zadnjih nekoliko kola te za koju je ovo itekako važna utakmica?

Rijeka je branitelj naslova i Kupa, a ove godine igraju i finale Kupa. Ekipa su koja je u Europi dogurala najdalje od svih naših predstavnika. Oni su, uz Hajduk, jedina ekipa koju ove godine nismo pobijedili. Neupitno je da je Rijeka favorit u ovoj utakmici, a njihov forte je timska igra. Ne znam hoće li Fruk, koji je njihov najbolji igrač, igrati u nedjelju, ali krasi ih upravo ta timska igra.

Lokomotiva do kraja sezone igra protiv četiri momčadi koje su ispred na tablici. To je prilika za prikupiti još koji bod, ali i dokazati da momčad s Kajzerice nije slučajno na ovoj poziciji.

Apsolutno mislim da smo zasluženo na ovoj poziciji i, bez obzira na to što su naši protivnici do kraja na tablici ispred nas, mi ćemo se jako dobro pripremiti za svakoga od njih. Nadam se da će moja ekipa to shvatiti ozbiljno jer imamo jednu povijesnu šansu. Blizu smo Europe i nadam se da će igrači to prepoznati te da nećemo propustiti tu priliku.

I za kraj – kako gledate na razvoj i afirmaciju mladih igrača kroz prvu momčad ove sezone?

Mislim da smo na jako dobrom putu što se tiče mladih igrača, svake godine dobro radimo na tome. Uz raniju prodaju Krivaka pa Diopa, imamo tu nekoliko mladih igrača koji su odavno s nama u seniorima. Neki su naši nositelji igre, tako da ćemo sigurno nastaviti u istom smjeru i idućih godina.