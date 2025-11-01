Jedan od najboljih igrača Varaždina potpisao novi ugovor s klubom

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Aleksa Latković, koji je prošlog ljeta tiho stigao u Varaždin iz Rudeša, nametnuo se kao jedan od ključnih igrača momčadi.

U 11 utakmica zabio je četiri gola, a dobre igre nagrađene su novim ugovorom do 2028. godine.

Veznjak iz Cetinja ranije je igrao za Lovćen i drugu momčad Osijeka, a ove sezone dodao je i pogodak u Kupu, čime je ukupno na pet golova.

Prema Transfermarktu vrijedi 700 tisuća eura, a uz deset nastupa za mlađe selekcije Crne Gore, sve su veće šanse da ga uskoro pozove i izbornik Mirko Vučinić.

