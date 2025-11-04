Janković potpisao novi ugovor s Rijekom: ‘Nadam se da ćemo nastaviti s dobrim rezultatima i ove godine’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Niko Janković, veznjak HNK Rijeka, produžio je ugovor s riječkim klubom do lipnja 2029. godine.

Aktualni ugovor vrijedio mu je do kraja ove sezone, a potpisom novog Janković je produžio vjernost za dodatne tri godine.

U Rijeku je stigao u siječnju 2023. godine i od tada odigrao 122 utakmice, postigao 25 pogodaka te upisao 17 asistencija.

Janković se ubrzo po dolasku prometnuo u jednog od ključnih igrača Rijeke, odigravši zapažene uloge u mnogim važnim utakmicama, posebno u sezoni u kojoj je osvojena dvostruka kruna. U osvajanje oba trofeja ugradio je osam pogodaka i četiri asistencije, a posebno se pamti njegov prvi pogodak protiv Slaven Belupa u 36. kolu HNL-a sezone 2024./25., kada je načeo mrežu Koprivničana i otvorio Rijeci put prema naslovu prvaka.

“Hvala Upravi kluba i predsjedniku Damiru Miškoviću. Sretan sam i zadovoljan, idemo u nove pobjede! Uvijek sam vjerovao u sebe, složila se odlična klapa, dobro smo radili i trenirali, a onda to zajedništvo prebacivali na teren. Na kraju se sve posložilo. Dio smo riječke povijesti i nadam se da ćemo nastaviti s dobrim rezultatima i ove godine. Navijači od mene, kao i od cijele momčadi, mogu očekivati borbenost i volju za dobrim rezultatom. Hvala im što nas podržavaju, nastavit ćemo marljivo raditi kao i do sada”, poručio je Niko Janković, prenosi službena stranica Rijeke.