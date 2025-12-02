Golčinom je ‘izbio’ Dinamu titulu prošle sezone, a sada ga je Jelavić suspendirao!

Goričan je prošle sezone odigrao 35 utakmica u svim natjecanjima, zabio šest golova i upisao četiri asistencije, a posebno se pamti njegov spektakularan pogodak protiv Dinama za 1:1 u remiju 35. kolu, koji je bio jedan od presudnih trenutaka u borbi za naslov.

Ove sezone situacija je potpuno drugačija. Nastupio je tek na šest utakmica, skupio svega 125 minuta, a nakon početne ozljede koljena naprosto je – nestao iz kadra.