Istra krenula Dinamovim stopama, sklopili su suradnju s futsal prvoligašem

NK ISTRA 1961

Nekoliko dana nakon što je GNK Dinamo službeno uspostavio suradnju s Futsal Dinamom, sličan potez povučen je i u Puli. Istra 1961 potvrdila je početak suradnje s MNK Futsal Istrom, klubom koji je u prethodnim sezonama nastupao pod imenom Futsal Pula Stanoinvest.

Istra je tim povodom objavila priopćenje koje prenosimo u cijelosti: “NK Istra 1961 i MNK Futsal Istra Pula udružuju snage! Veoma smo sretni što ovim putem možemo predstaviti novu suradnju koju smo ostvarili s našim gradskim futsal klubom Istra Pula u nadolazećim sezonama. Na potpisivanju suradnje su prisustvovali predsjednici obaju klubova, g. Valter Cetina (Futsal Istra Pula) te g. Branko Devide Vincenti (Istra 1961).

‘Iznimno nas veseli uspostavljena suradnja sa MNK Futsal Istra Pula. Suradnja između naša dva prvoligaška kluba koja ponosno i uspješno predstavljaju Istru u svojim natjecanjima, nedvojbeno će dovesti do pozitivnih sinergijskih učinaka, a za dobrobit sporta u našem gradu i u regiji. Čestitam svim akterima koji su sudjelovali u približavanju naših klubova, te se iskreno radujemo suradnji sa našim prijateljima iz MNK Futsal Istra Pula’, izjavio je predsjednik NK Istra 1961 g. Branko Devide Vincenti.

Suradnje se dotaknuo i naš koordinator Omladinskog pogona, g. Andro Fistonić. ‘Suradnja NK Istra 1961 i MNK Futsal Istra Pule će ujedno imati i zajednički program rada na razvoju djece kroz nogomet i futsal u jednoj unikatnoj sinergiji.’