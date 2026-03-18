Hoće li se jedan od najboljih hajdukovaca vratiti na teren ove sezone?

Problemi s gležnjem muče ga već gotovo dva mjeseca, još od utakmice protiv Istre na Poljudu 25. siječnja, kada ga je u samoj završnici susreta nagazio Stjepan Lončar.

‘Hajduku treba nešto između Garcije i Gattusa! Jedan je igrač budućnost kluba, a dugo nije bilo veznjaka poput Stojkovića’

Od tada je Almena propustio osam utakmica, a taj će se broj dodatno povećati jer je sigurno da neće igrati još barem dva do tri tjedna. Unatoč brojnim liječničkim pregledima, bol u zglobu i dalje je prisutna, zbog čega je njegov povratak na teren neizvjestan.

Španjolac je prošlog ljeta stigao u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha i trebalo mu je neko vrijeme za prilagodbu. Kako je sezona odmicala, sve je više dizao formu te je upisao dva gola i dvije asistencije, a upravo kada je postajao jedan od važnijih igrača momčadi stigla je ozljeda.

Trener Gonzalo Garcia nadao se da bi se Almena mogao vratiti do kraja sezone, no prema informacijama Dalmatinskog portala situacija s njegovim gležnjem kompliciranija je nego što se prvotno mislilo. Zbog toga je zasad neizvjesno hoće li španjolski nogometaš uopće zaigrati do kraja aktualne sezone.