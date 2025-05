HNS se predomislio te odmah šalje B momčadi u Prvu NL? Moguće i širenje lige?!

Podijeli :

HNS

Ranije tijekom sezone, HNS je službeno potvrdio povratak B momčadi u hrvatski nogomet. Dinamo, Hajduk i Osijek odlučili su formirati svoje druge ekipe, no Savez je donio odluku da one mogu startati tek iz četvrtog ranga natjecanja, uz maksimalni domet do Druge NL.

Takvo rješenje naišlo je na dosta kritika, budući da bi klubovi morali ulagati značajna sredstva za ekipe koje bi igrale gotovo na amaterskoj razini.

Situacija bi se, međutim, mogla uskoro promijeniti. Prema informacijama Germanijaka, posljednjih tjedana u HNS-u jača inicijativa da se B momčadima omogući nastup barem u Drugoj NL već od sljedeće sezone. No, raspravlja se i o još ambicioznijem prijedlogu – da Dinamo II, Hajduk II i Osijek II odmah zaigraju u Prvoj NL.

Dinamo i Hajduk navodno podržavaju tu ideju i spremni su podmiriti kotizaciju za ulazak u viši rang, iako konkretan iznos još nije poznat. Jedna od opcija koja se razmatra je da bi se kotizacija djelomično podijelila s ostalim klubovima Prve NL, čime bi se pokušao smanjiti eventualni otpor. U tom bi slučaju bilo potrebno proširiti ligu, najvjerojatnije na 16 klubova.