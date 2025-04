Hajdukova vratarska legenda: Dinamo je postao Hajduk II, imamo nenormalan broj stranaca u ligi!

Legendarni vratar Hajduka, Ivan Pudar, komentirao je za Sportske novosti borbu između Hajduka i Rijeke te pad Dinama, koji igra jednu od svojih najlošijih sezona u modernoj povijesti.

“Svi smo mislili da će Dinamo biti prvi favorit za osvajanje naslova, ma ne favorit, nego da će opet biti prvak. Međutim, u Maksimiru se dogodilo mnogo toga pogrešnoga i sve bih to sveo u jednu rečenicu: Dinamo je postao Hajduk II! Pa nek’ razmišljaju što to znači, tu će pronaći razloge zašto je Dinamo otpao iz utrke za naslov osam kola prije kraja”, započeo je Pudar.

“Gledam tu našu ligu i žalosno je što u njoj igra čak 110 inozemnih nogometaša. A to je, onako grubo rečeno, kompletna liga, bez pričuvnih igrača. Ma nemam ništa protiv stranaca, ali ako su bolji od naših, mladih i domaćih igrača. A većina nisu. I zato je to nenormalno, pa mi smo u svjetskom vrhu reprezentativnog nogometa, ali na najboljem smo putu da gadno potonemo, ovo je staza bez povratka. Uništavamo naše igrače i trenere, koji su zaslužni za sve te uspjehe, a i priznati su u inozemstvu”, dodao je legendarni vratar Hajduka.

Osvrnuo se i na utrku za naslov između Hajduka i Rijeke.

“Bit će to ‘mrtva utrka’ do posljednjeg kola. Svatko ima svoje vrline i svoje probleme. Hajduk ima Livaju i čvrstu igru, Livaja u pravilu iskoristi jednu od te dvije prilike koje Splićani stvore na utakmici i onda se čuva rezultat. To je zasad dobro funkcioniralo, vidjet ćemo kako će biti u ovoj završnici. No, za momčad koja je najozbiljniji aspirant za osvajanje naslova stvaranje dvije-tri prilike na utakmici ispod je svake razine. Rijeka je, pak, mlada, poletna i homogena momčad, koja ima Tonija Fruka. Ovoga je proljeća iskočio, njega je izbacila dobra momčad i Riječani imaju taj momčadski kontinuitet. Jučer je bio Pašalić, prekjučer Ivanović, danas je Fruk isplivao u dobroj momčadskoj igri. Odlučuje utakmice, zasluženo je pozvan u reprezentaciju i svakako je veliki riječki adut”, zaključio je Pudar.