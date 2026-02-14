Hajduk sutra ‘mora’ pobijediti na Opus Areni, a evo kakav omjer ima Garcia protiv Osijeka i Sopića

Gonzalo Garcia će se u nedjelju od 17.45 sati po 13. put sučeliti s Osijekom, a treći put kao trener Hajduka.

Na klupi Bijelih protiv Slavonaca ima maksimalan učinak – dvije utakmice i dvije pobjede (oba puta 2:0).

Prije dolaska na Poljud deset je puta vodio Istru protiv Osijeka te upisao četiri pobjede, dva remija i četiri poraza. Gostujuću pobjedu nad Osijekom s Istrom nije imao, ali je tu negativnu seriju prekinuo kao trener Hajduka prošlog kolovoza.

Sa Željkom Sopićem dosad se susreo tri puta i ima dvije pobjede. Posljednji put slavio je na Poljudu u studenom, dok su se ranije sastajali u sezoni 2022./23. u ogledima Istre i Gorice. Tada je u Puli pobijedila Istra 1:0, a Gorica je na domaćem terenu u spektakularnoj utakmici slavila 5:4.