Hajduk se u zadnji tren spasio blamaže i izbacivanja iz Kupa, prijavili su igrača koji nema pravo nastupa

Nogometaši HNK Rijeka i HNK Hajduk Split večeras od 20 sati na Rujevici igraju susret četvrtfinala hrvatskog Kupa.
Tesktualni prijenos utakmice možete ispratiti OVDJE.
Trener Hajduka Gonzalo Garcia prvotno je u startnu postavu uvrstio stopera Dario Marešić, no otprilike sat vremena nakon objave sastava došlo je do izmjene.
Razlog promjene je taj što Marešić nema pravo nastupa za Bijele u ovoj utakmici jer je već ove sezone igrao Kup za NK Istra 1961. Odigrao je svih 90 minuta u pobjedi 2:1 protiv NK Neretva, dok je u susretu protiv NK Kurilovec bio u zapisniku, ali nije ulazio u igru.
Hajduk se spasio blamaže…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!