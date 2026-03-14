Hajduk pronašao novog sportskog direktora?

Nogomet 14. ožu 2026
Guliver

Čini se da je Hajduk pronašao mogućeg nasljednika Gorana Vučevića, koji je nedavno napustio mjesto sportskog direktora kluba. Kao najozbiljniji kandidat spominje se Marinko Jurendić.

Iako se prije utakmice s Lokomotivom na konferenciji za medije zagonetno govorilo o “Nijemcu”, Jurendić zapravo nije njemačke nacionalnosti. Riječ je o Hrvatu rođenom u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, koji uz hrvatsko ima i švicarsko državljanstvo. Poveznica s Njemačkom dolazi iz njegova posljednjeg angažmana u Augsburgu, gdje je dvije godine radio kao sportski direktor, prenosi Germanijak.

Tu je funkciju napustio u svibnju prošle godine i od tada je bez kluba, a posljednjih dana sve se češće spominje kao kandidat za važnu funkciju na Poljudu. Jurendić (48) je veći dio karijere proveo u Švicarskoj, gdje je kao igrač nastupao za Luzern, Winterthur, Thun

Nakon igračke karijere posvetio se radu u nogometnoj administraciji. Radio je u Luzernu, Švicarskom nogometnom savezu te kao menadžer u Kriensu i Aarauu. Veći iskorak napravio je 2020. kada je postao sportski direktor Züricha, a 2023. prešao je u Augsburg.

Hoće li upravo on preuzeti vođenje sportske politike Hajduka, trebalo bi biti poznato uskoro.

