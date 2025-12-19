Hajduk čeka zanimljiv prijelazni rok, čak devet igrača je u izlogu?!

Hajduku je potreban novac pa će u izlogu gotovo sigurno biti nekoliko mladih igrača, a ostaje za vidjeti hoće li ponude zadovoljiti procjene sportskog direktora Gorana Vučevića i klupskog vodstva. Realno je očekivati da barem jedan mladi igrač napusti Split tijekom zime, a prijelazni rok traje do 17. veljače.

Najčešće se spominju Branimir Mlačić, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović i Niko Sigur kao igrači za koje bi Hajduk mogao dobiti ozbiljne ponude.

Kako piše Germanijak, moguće su i dodatne promjene u kadru jer petorici igrača na ljeto istječu ugovori, a prema istom izvoru, novi im se vjerojatno neće nuditi.

Riječ je o Ismaelu Diallu, Anthonyju Kaliku, Dariju Melnjaku, Ivanu Lučiću i Marku Capanu, koji bi u slučaju zadovoljavajuće ponude također mogli napustiti Poljud već ove zime.