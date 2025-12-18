Omiljeni bivši trener Hajduka srušio hit Lige prvaka i preuzeo vrh tablice

Podijeli :

AP Photo/Anton Uzunov via Guliver

Sabah Baku slavio je protiv Qarabaga 2:1 u zaostaloj utakmici prvog kola azerbajdžanskog prvenstva i tako napravio veliki korak prema osvajanju jesenskog naslova. Momčad koju vodi Valdas Dambrauskas do pobjede je stigla preokretom te je upravo Qarabag preskočila na vrhu ljestvice, sada s bodom prednosti.

Gosti, inače redoviti sudionici Lige prvaka, poveli su već u 9. minuti pogotkom Leandra Andradea. Ipak, Sabah je u nastavku susreta preuzeo inicijativu. Izjednačenje je stiglo u 53. minuti preko Joya Lancea Mickelsa, dok je pobjednički pogodak u 88. minuti postigao Francuz Aaron Malouda.

Pao višegodišnji vladar

Poraz je bolan udarac za Qarabag, najuspješniji klub u Azerbajdžanu s 12 osvojenih naslova, uključujući četiri uzastopna. Unatoč tome, Qarabag ove sezone oduševljava u Ligi prvaka, gdje je s osvojenih sedam bodova na 22. mjestu, uz pobjede protiv Benfice i Kopenhagena te remi s Chelseajem.

Sabah, s druge strane, tek je 2018. godine postao član elitnog ranga, a najbolji plasman dosad bilo mu je drugo mjesto u sezoni 2022./23. Ovom pobjedom upisao je peti uzastopni trijumf u svim natjecanjima te produžio niz bez poraza na čak 14 utakmica.

Zapaženu ulogu u uspješnom nizu ima i bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica, koji je treći igrač momčadi po minutaži ove sezone, što jasno pokazuje njegovu važnost u Dambrauskasovoj momčadi.

Borba za vrh do posljednjeg kola

Nakon 15 odigranih kola, Sabah drži prvo mjesto Misli Premier lige s 34 boda, dok Qarabag ima bod manje. Do kraja jesenskog dijela prvenstva ostalo je još jedno kolo. Qarabag u subotu gostuje kod pretposljednje Gabale, dok Sabah u nedjelju ide u goste Sumqayitu, jedinoj momčadi koja je, uz Sabah, ove sezone uspjela svladati Qarabag.

Valdas Dambrauskas preuzeo je Sabah ovog ljeta nakon odlaska iz mađarskog Diosgyora. Hrvatska publika pamti ga po uspješnim epizodama u Gorici i Hajduku, s kojim je 2022. osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup, prvi trofej splitskog kluba nakon devet godina.