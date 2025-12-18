Poznato tko sudi Dinamu i Hajduku u borbi za ‘jesenski naslov’ u HNL-u

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Objavljene su sudačke delegacije za utakmice 18. kola SuperSport HNL-a.

Dvoboj Hajduka i Vukovara, koji se u nedjelju od 15 sati igra na Poljudu, vodit će glavni sudac Zdenko Lovrić iz Đakova. Njegovi pomoćnici bit će Dino Knez i Marko Reljan iz Osijeka, dok je za VAR zadužen Ivan Matić, također iz Osijeka.

Zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive, na rasporedu dan ranije, sudit će Ante Čulina iz Zagreba. Uz njega će biti pomoćnici Ivan Mihalj i Dario Kolarević, a u VAR sobi će se nalaziti Ante Čuljak.

U ostalim susretima 18. kola, Dario Bel iz Osijeka delegiran je za utakmicu Rijeka – Gorica, Duje Strukan iz Splita sudit će dvoboj Osijeka i Slaven Belupa, dok će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline voditi susret Varaždina i Istre.