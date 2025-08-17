Hajduk bi bez Livaje jedva ostao u HNL-u

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Pojavile su se informacije kako će Marko Livaja susret trećeg kola HNL-a protiv Slaven Belupa započeti na klupi, a mi smo se zbog toga odlučili istražiti kako bi se Hajduk proveo prošle sezone da njihova "desetka" i kapetan nije bio na terenu.

Hajduk je prošle godine zabio 49 golova, a za njih 29 direktno je bio uključen Livaja. Tako bi Hajduk, u vakuumu, ne računajući Livajine golove imao samo 20 pogodaka.

Mnogi od njih bili su za pobjede ili barem bod u utakmici. Tek protiv Osijeka i Šibenika u dva navrata njegove golovi nisu bili značajni za bodove. Protiv bijelo-plavih zabio je golove za 2 i 3:0 dok je protiv Šibenika postigao posljednji pogodak u pobjedi 4:0.

Hajduk bi tako bez njegovih golova ostao bez 31 boda te bi na kraju sezone imao ukupno 32 što je dva boda više od Šibenika koji je ispao iz lige.