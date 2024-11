Gattuso: Ne želim vidjeti niti jedno pesimistično lice u klubu, ja preuzimam odgovornost

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Strateg Hajduka je podijelio svoje dojmove nakon neugodnog poraza od Varaždina.

U posljednjem susretu 12. kola HNL-a Varaždin je pred 10.428 gledatelja pobijedio Hajduk sa 1-0 nanijevši Splićanima prvi poraz ove sezone.

Pogodak odluke zabio je Michele Šego u 43. minuti sjajnim udarcem sa 30 metara.

Nakon utakmice, konferenciju za medije održao je trener Hajduka – Gennaro Gattuso:

“Nije bio problem samo u napadu. Radili smo puno tehničkih pogrešaka. Puno smo griješili, puno smo lopti izgubili, loše smo reagirali kada bi njihovi napadači išli prema naprijed. Nećemo se žaliti na teren, on je isti za obje ekipe. Danas su bili koji korak ispred nas, bili smo podređeni”, započeo je Talijan.

Novinare je zanimalo postoji li strah da bi momčad mogla loše reagirati nakon prvog poraza u dugo vremena:

“Nismo izgubili 11 utakmica zaredom, bilo je pitanje vremena kada će se poraz dogoditi. Idući korak je najvažniji, da dobro reagiramo, a to je i prva stvar koju sam rekao momcima kada sam ušao u svlačionicu. Ovo je bila prometna nesreća na našem putovanju koju jednostavno trebamo nadići i nastaviti dalje. Favoriti gube bodove, sve momčadi su konkurentne u ovom prvenstvu. Ako se u naše redove uvuče strah, tek onda smo poraženi. Pritisak je konstantan kad igraš za Hajduk, a mi trebamo nastaviti dalje. Ako se traži krivac za ovaj poraz, to nisu igrači, to sam ja.”

Gattuso je upitan o težini ‘prometne nesreće’:

“Za štetu još uvijek ne znamo, to ćemo tek vidjeti. Mi imamo naš put i trebamo nastaviti dalje. Mislim da na početku sezone nitko nije mogao očekivati da ćemo imati ovoliku zalihu bodova. To nisam očekivao ja, a ni niti jedan navijač. Sada se trebamo dignuti, a ne želim vidjeti niti jedno pesimistično lice u klubu, ne samo od strane igrača, već od svih djelatnika. Procijenit ćemo štetu kad se vratimo u Split, nadam se da je ovo bio samo dodir, a ne velika nesreća.”

Iskreno je progovorio o tome što zamjera sebi:

“Ja sam trener i preuzimam odgovornost. Mentalitet momčadi je bio loš, nije bilo energije. To je greška trenera i trebam preuzeti odgovornost za to. Mi imamo svoje mane i prednosti, a danas su mane prevladale.”

Hajduk je zadržao vodstvo na ljestvici, no Rijeka se približila na tri, a Dinamo na četiri boda zaostatka.