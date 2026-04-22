VIDEO / City je lider Premier lige! Haaland novim pogotkom poslao Burnley u drugu ligu

Nakon dugo vremena dogodila se smjena na samom vrhu ljestvice engleske Premier lige, na prvo mjesto su skočili nogometaši Manchester Cityja koji su u dvoboju 34. kola slavili kod Burnleyja s 1:0.

Manchester City i Arsenal imaju isti broj bodova, po 70. Imaju trenutačno i identičnu razliku pogodaka, ali je klub iz Manchestera dosad zabio veći broj golova.

Gosti iz Manchestera su poveli iz prve prave akcije na dvoboju, a Haaland je u petoj minuti prebacio suparničkog vratara Dubravku i pogodio mrežu za 1:0. Premda je Manchester Cityju potrebno ne samo pobjeđivati, već i činiti to što je s većom mogućom razlikom, u ostatku prvog dijela gosti su sporo napadali pa se na odmor otišlo tek uz minimalnu prednost momčadi Pepa Guardiole.

Čak je bolje šanse u prvom poluvremenu imao Burnley, ali je domaćin loše reagirao u tri slučaja kada je bio vrlo blizu izjednačenja.

Drugi dio je počeo šansom Haalanda koji je pogodio okvir vrata te su potom sve do kraja gosti napadali. Stvarali su šanse, mogli su prilično napuniti domaću mrežu, ali sve je završilo tek uz jedan pogodak.

Ovim porazom Burnley je i matematički ispao iz Premier lige.

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve Manchester Cityja, dok Joška Gvardiola i dalje nema u sastavu zbog ozljede.

