Štimac nakon derbija: Ovo je štetno za nogomet! Ne treba im pomagati, jedna odluka uništila je susret

Štimac nakon utakmice, u kojoj je njegova momčad vjerojatno ispala iz utrke za naslov, nije skrivao nezadovoljstvo. U izjavi za Arenu Sport poručio je kako smatra da Zrinjski nije imao isti kriterij suđenja kao protivnik te je još jednom otvorio pitanje kriterija u domaćem prvenstvu.

“Dobra utakmica, mislim da su se sastale dvije najbolje momčadi u ligi. Borac smo sveli na minimum kreacije i minimum prilika. U drugom poluvremenu izgledali smo puno bolje, jer se u prvih 15 minuta nismo ni pojavili na terenu i bio sam ljutit na poluvremenu.

Imali smo potpunu kontrolu i vodstvo, a onda se pojavi jedna odluka i sve odvede u ovom smjeru. Da su kriteriji isti, mi bismo u Vrapčićima utakmicu završili s pet igrača više, ali što je tu je. Hvala vam”, rekao je Štimac za Arenu.

Kasnije je sličan stav ponovio i za klupsku televiziju. Poručio je da mu je, kako kaže, već ‘preko glave’ suđenja koje po njegovu mišljenju ide na ruku Borcu, iako smatra da banjolučka momčad ima dovoljno kvalitetu da joj takva pomoć ne treba.

“U drugom poluvremenu bili smo odlični nakon što smo zarotirali igrače, a onda se dogodi nešto što iziritira i publiku na stadionu i gledatelje pred malim ekranima. Iskreno, preko glave mi je toga jer postoje dvostruka mjerila, a to je štetno za nogomet i nije dobro”, rekao je Štimac.

“Borac ima izvrsnu momčad i ne treba mu pomagati. Oni su i bez ičije pomoći sposobni boriti se za naslov prvaka. Ne želim sada ulaziti u prošlost i govoriti što je sve bilo u ligi, ali šteta je. Čestitam svojim igračima na onome što su izdržali. I s desetoricom smo stvorili dobre prilike i mogli doći do pobjede. Trebamo podignuti glavu i odraditi posao do kraja.”