Garcia: ‘U Hajduk su me doveli zbog rezultata, a ne jer sam prijatelj nekoga’

Trener Hajduka Gonzalo Garcia govorio je o sezoni i izvedbi svoje momčadi nakon pobjede 3:1 protiv Gorice u 11. kolu HNL-a, kojom su Splićani upisali četvrtu uzastopnu pobjedu u prvenstvu.
“Došli smo i znali da će teren biti težak, često sam kao trener doživio ovakav teren. Ali vjerovali smo u sebe, bili smo usredotočeni na ono što smo htjeli. Igrači su bili jako dobri. Dobro smo otvorili utakmicu i nagrađeni smo za to, rano smo zabili gol. Stvarali smo prilike, dugo nismo Gorici dali da se približi golu. U posljednjih 10-15 minuta malo su se približili, mogli smo drukčije reagirati, ali jako sam zadovoljan utakmicom i igrom”, rekao je Garcia za HRT nakon susreta u Velikoj Gorici.
Trener Bijelih pohvalio je i protivnika.
“Jako mi se sviđa Gorica, imaju mnogo dobrih igrača kao Pozo i Pavičić. Ako im date vremena i prostora, teško ih je zaustaviti. I prošle godine su imali jako kvalitetne igrače na tim pozicijama, zato smo morali biti dobri.”
Garcia je istaknuo i važnost pristupa svojih nogometaša.
“Igrači žele raditi, žele uživati, žele biti bolji, žele se boriti. Rekao sam to i prošli tjedan. Ne znate kakav će biti rezultat, ali znate kako možete igrati. Danas smo pobijedili 3:1. Imali su jedan centaršut, mislim da je bio Pršir. Moglo je biti 3:2, a onda možeš izgubiti utakmicu ili odigrati neodlučeno. Ali moramo igrati kako znamo.”
Upitan o kontinuitetu dobrih rezultata, Garcia je naglasio da je zadovoljan napretkom momčadi.
“Zadovoljan sam bio s timom na početku sezone, zadovoljan sam i sada. Bili smo dobri u prvim utakmicama, bili smo dobri u sredini. Zadovoljan sam s 80 posto utakmica. Vidim što želimo, vidim teren i mislim – da, sviđa mi se. Naravno da moramo nešto i poboljšati. Igrači moraju jesti, uživati i proslaviti pobjedu, ne samo to odraditi. Moraju se truditi i biti prisutni, zato sam zadovoljan.”
Trener Hajduka osvrnuo se i na to igra li momčad bolje u gostima ili doma.
“Prvu utakmicu kod kuće protiv Istre igrali smo jako dobro, zatim protiv Gorice i Slaven Belupa. Bile su različite postave, ali igrali smo dobro. Jednu smo utakmicu igrali u jako čudnom scenariju protiv Belupa, ali nismo odustali. Pokazali su karakter, da se žele boriti. Možemo pobijediti i doma i u gostima. Igrači samo moraju vjerovati u to, ne smiju posustati i moraju si pomagati.”
Na pitanje o pritisku koji nosi klupa Hajduka, Garcia je odgovorio kako se ne opterećuje vanjskim mišljenjima.
“Nemam društvene mreže. Prije sam imao Instagram, kojim se nisam koristio. Nije me briga o čemu govore. Mislim, briga me – stalo mi je do toga da su ljudi zadovoljni, kao i igračima. To je normalno, svi imaju svoje mišljenje. Ja sam jako zadovoljan. Bi li volio da je lakše? Da. Ali ako vidim da su igrači sretni, da rade, uživam i ja.”
Garcia je zaključio da će momčad nastaviti s istim pristupom i intenzitetom.
“Da, ako igrači nastave ovim intenzitetom, to je ono što želim. Intenzitet je u svemu što radimo, s loptom ili bez nje. Katkad moramo usporiti, moramo nešto popraviti, ali za to treba vremena. Moramo se usredotočiti na rad i držati se zajedno. Ovdje nisam nikog poznavao – doveli su me jer sam trener, zbog rezultata, ne zato što sam prijatelj nekoga. Ja kao trener i igrači se moramo fokusirati na svoj posao.”
