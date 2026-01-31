Carevo novo ruho – blijedi Hajduk krahirao u Turopolju, Dinamo može pobjeći na +7!

31. sij 2026
Hajduk je doživio i drugi uzastopni poraz na startu drugog dijela sezone. Nakon Istre 1961, mjeru mu je uzela i Gorica.

Gorica je prekrasnim golom Ikera Poza krajem prvog poluvremena osvojila sva tri boda protiv Hajduka u pobjedi 1:0 u 20. kolu SHNL-a.

Hajduk je u prvom poluvremenu pokazala jako malo ili ništa, dok je Gorica uz pogodak imala još tri izgledne prilike za pogodak. U nastavku je Hajduk dominirao posjedom i stvorio nekoliko prigoda, ali nije imao dovoljno mirnoće u realizaciji da bi izbjegao drugi uzastopni poraz.

Gorica je puno bolje otvorila susret i mogla je povesti već u petoj minuti. Pršir je gurnuo loptu kroz noge Skelinu i pucao s pet metara iskosa, ali Silić je bio dobro postavljen i obranio mu je udarac.

U 16. minuti Gorica je imala novu šansu. Vrzić je pobjegao Hajdukovoj obrani i opalio pored Sigura, no lopta je završila svega par centimetara pored suprotne vratnice.

U 26. minuti Hajduk je ostao bez ozlijeđenog Michelea Šege. Najboljeg strijelca lige zamijenio je Marko Livaja. Nedugo zatim Gorica je stvorila još jednu šansu. Pozo je briljantnim dodavanjem razbio Hajdukove linije i proigrao Fiolića, on je pretrčao Silića, ali uz prejak for tako da nije uspio stići loptu.

U narednim minutama Hajduk je dominirao u posjedu, ali je u 44. minuti primio gol. Uporni Čuić oteo je loptu Hrgoviću, potom je Šarlija izbio loptu samo do Poza, koji je s 20 metara fantastično naciljao desnom nogom i pogodio Silićevu mrežu.

Na odmoru je Hajdukov trener Gonzalo Garcia u svlačionici ostavio Skoku i uveo Rokasa Pukštasa, a i domaći trener Mario Carević napravio je jednu promjenu (Bakić umjesto Fiolića).

Hajduk je nastavio s dominacijom u posjedu, ali je za razliku od prvog poluvremena bio puno konkretniji, pogotovo ulaskom Pukštasa. Gorica se pak potpuno podredila obrani i kontrama.

U 65. minuti baš je Pukštas dobio priliku za šut s 18 metara, ali Matijaš se bacio i obranio mu udarac. Desetak minuta prije kraja Garcia je u igru uveo još Melnjaka i Pajazitija, a u 87. Hajduk je imao najbolju priliku susreta. Rebić je imao izvrstan pogled na Matijaševa vrata na nekih sedam metara, ali je od svega pogodio – Livaju, koji je u tom trenutku ležao na travnjaku par metara dalje nakon duela s Tronteljem.

U posljednjoj, petoj minuti sudačke nadoknade Matijaš je ‘skinuo’ i Livajin udarac glavom. Bila je to i posljednja prigoda Hajduka na utakmici.

Ovim porazom Hajduk ostaje drugi s četiri boda manje od Dinama, koji u ponedjeljak protiv Vukovara 1991 ima priliku odvojiti se od Splićana na čak sedam bodova. Gorici je ovo bila šesta pobjeda u sezoni i prva od 23. studenoga. Carevićeva je momčad sada osma s 22 boda, sedam više od Vukovara i osam više od posljednjeplasiranog Osijeka.

U sljedećem kolu Hajduk 7. veljače dočekuje Slaven Belupo, dok je Gorica gost Lokomotive.

16:59

90'+6

Kraj utakmice, Gorica i Mario Carević slave veliku pobjedu protiv Hajduka! Zasluženo, premda je Hajduk u drugom dijelu pokazao nešto više i mogao je izjednačiti pred kraj.

Ovim rezultatom jako su zadovoljni i u Dinamu jer će u ponedjeljak protiv Vukovara imati priliku pobjeći Splićanima na čak sedam bodova.

16:58

90'+5

Matijaš brani! Sjajna reakcija Goričina vratara na udarac Livaje glavom!

16:56

90'+4

Novi korner za Hajduk, možda i posljednja šansa. Stigao je i Silić na skok, na kraju je Rebić pucao preko gola.

16:56

90'+3

Izvrsna intervencija Perića, oduzeo je čisto loptu Pukštasu u kaznenom prostoru.

16:55

90'+2

Pokoškali su se Šarlija i Čuić, došli lice u lice jedan protiv drugog. Čulina im je pokazao žute kartone i igra se nastavlja.

16:53

90'

Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

16:51

87'

Kakva sada šansa Rebića! Ovo je bivši Vatreni morao iskoristiti...

Brajković je ubacio s desne strane na Rebića koji je sa sedam metara pogodio - Livaju! Hajdukova 'desetka' u tom je trenutku ležala na travnjaku koji metar dalje. U nastavku akcije probao je i Pukštas, ali opet je Matijaš prvi stigao do lopte.

16:49

86'

Nakon prvog kornera Gorice, uslijedio je osmi Hajdukov.

Izveo ga je Brajković, u petercu je nastala velika gužva, ali nitko od gostujućih igrača nije uspio uputiti šut. Na kraju je loptu prigrlio Matijaš.

16:44

81'

Vrijedni Pukštas osigurao je novi korner Hajduku, ali nakon nekoliko centaršuteva loptu je zgrabio domaći vratar Matijaš.

Sve je manje vremena za Hajduk da izbjegne drugi uzastopni poraz na startu drugog dijela sezone.

16:42

79'

Reagira sada i Carević. Kapetana Pršira mijenja još jedan kvalitetan igrač na lopti, Pavičić.

