Carevo novo ruho – blijedi Hajduk krahirao u Turopolju, Dinamo može pobjeći na +7!

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajduk je doživio i drugi uzastopni poraz na startu drugog dijela sezone. Nakon Istre 1961, mjeru mu je uzela i Gorica.

Gorica je prekrasnim golom Ikera Poza krajem prvog poluvremena osvojila sva tri boda protiv Hajduka u pobjedi 1:0 u 20. kolu SHNL-a.

Hajduk je u prvom poluvremenu pokazala jako malo ili ništa, dok je Gorica uz pogodak imala još tri izgledne prilike za pogodak. U nastavku je Hajduk dominirao posjedom i stvorio nekoliko prigoda, ali nije imao dovoljno mirnoće u realizaciji da bi izbjegao drugi uzastopni poraz.

Gorica je puno bolje otvorila susret i mogla je povesti već u petoj minuti. Pršir je gurnuo loptu kroz noge Skelinu i pucao s pet metara iskosa, ali Silić je bio dobro postavljen i obranio mu je udarac.

U 16. minuti Gorica je imala novu šansu. Vrzić je pobjegao Hajdukovoj obrani i opalio pored Sigura, no lopta je završila svega par centimetara pored suprotne vratnice.

U 26. minuti Hajduk je ostao bez ozlijeđenog Michelea Šege. Najboljeg strijelca lige zamijenio je Marko Livaja. Nedugo zatim Gorica je stvorila još jednu šansu. Pozo je briljantnim dodavanjem razbio Hajdukove linije i proigrao Fiolića, on je pretrčao Silića, ali uz prejak for tako da nije uspio stići loptu.

U narednim minutama Hajduk je dominirao u posjedu, ali je u 44. minuti primio gol. Uporni Čuić oteo je loptu Hrgoviću, potom je Šarlija izbio loptu samo do Poza, koji je s 20 metara fantastično naciljao desnom nogom i pogodio Silićevu mrežu.

Na odmoru je Hajdukov trener Gonzalo Garcia u svlačionici ostavio Skoku i uveo Rokasa Pukštasa, a i domaći trener Mario Carević napravio je jednu promjenu (Bakić umjesto Fiolića).

Hajduk je nastavio s dominacijom u posjedu, ali je za razliku od prvog poluvremena bio puno konkretniji, pogotovo ulaskom Pukštasa. Gorica se pak potpuno podredila obrani i kontrama.

U 65. minuti baš je Pukštas dobio priliku za šut s 18 metara, ali Matijaš se bacio i obranio mu udarac. Desetak minuta prije kraja Garcia je u igru uveo još Melnjaka i Pajazitija, a u 87. Hajduk je imao najbolju priliku susreta. Rebić je imao izvrstan pogled na Matijaševa vrata na nekih sedam metara, ali je od svega pogodio – Livaju, koji je u tom trenutku ležao na travnjaku par metara dalje nakon duela s Tronteljem.

U posljednjoj, petoj minuti sudačke nadoknade Matijaš je ‘skinuo’ i Livajin udarac glavom. Bila je to i posljednja prigoda Hajduka na utakmici.

Ovim porazom Hajduk ostaje drugi s četiri boda manje od Dinama, koji u ponedjeljak protiv Vukovara 1991 ima priliku odvojiti se od Splićana na čak sedam bodova. Gorici je ovo bila šesta pobjeda u sezoni i prva od 23. studenoga. Carevićeva je momčad sada osma s 22 boda, sedam više od Vukovara i osam više od posljednjeplasiranog Osijeka.

U sljedećem kolu Hajduk 7. veljače dočekuje Slaven Belupo, dok je Gorica gost Lokomotive.