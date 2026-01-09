Gotova je Lučićeva avantura na Poljudu: Vratar Hajduka prelazi u poljskog drugoligaša

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Vratar Hajduka, Ivan Lučić, prelazi u poljski klub Miedz Legnicu, koji trenutačno zauzima 10. mjesto u drugoj ligi te zemlje. Lučić se već oprostio od Poljuda, a preostale su još samo formalnosti oko transfera.

Lučić je na Poljud stigao iz Istre, a za Hajduk je debitirao 1. ožujka 2023. u Osijeku, u pobjedi od 2:1 u okviru Kupa. Tijekom svog boravka u Hajduku upisao je ukupno 84 nastupa kao prvi vratar.

Prošle sezone bio je glavni čuvar mreže, no izgubio je tu poziciju u završnici sezone, 3. svibnja 2025., nakon poraza Hajduka od Dinama (1:3) na Poljudu. U aktualnoj sezoni nije nastupio ni u jednoj utakmici, jer je treća opcija iza Ivice Ivušića i Tonija Silića.

Iako mu ugovor s Hajdukom istječe u svibnju 2026., Lučić ga neće dočekati na Poljudu, jer kako prenosi Dalmatinski portal prelazi u Miedz Legnicu kao njihov stalni igrač, a ne na posudbu.