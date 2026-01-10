Dinamo riješio problem desnog beka? Dovode Filipinca iz Vukovara

Podijeli :

via Guliver

Kako javlja insajder Lorenzo Lepore, Filipinac Paul Bismarck Tabinas bi uskoro trebao postati igrač Dinama.

Plavi su planirali dovesti Tabinasa po isteku ugovora, ali su odlučili ubrzati proces te Vukovaru platiti 100 tisuća eura za desnog beka.

Tabinas je izbačen iz momčadi Vukovara odlukom uprave jer nije htio produljiti ugovor koji mu traje do konca lipnja ove godine, a za momčad s istoka Hrvatske ove sezone ima devet nastupa i asistenciju.

Ovim će transferom Dinamo pokušati riješiti problem na poziciji desnog beka. Kovačević je na toj poziciji pokušao s Mateom Lisicom, Kevinom Theophileom-Catherineom, Noom Mikićem i Nikom Galešićem, a postala je problem ozljedom Morisa Valinčića.