Evo kada se igra derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru

Na službenoj stranici SuperSport HNL-a objavljeni su svi termini utakmica do kraja kalendarske godine.
Do sada su bili poznati rasporedi do 14. kola, a sada je potvrđeno i sve do kraja prosinca.
Najzanimljiviji dvoboj bit će veliki derbi između Dinama i Hajduka, koji je na rasporedu 6. prosinca u 15 sati.
Raspored utakmica od 15. kola pa do kraja godine:
15. kolo
28.11. Vukovar – Osijek (18:00)
29.11. Hajduk – Varaždin (15:30)
29.11. Istra 1961 – Slaven Belupo (18:00)
30.11. Lokomotiva – Rijeka (15:00)
1.12. Gorica – Dinamo (18:00)
16. kolo
5.12. Slaven Belupo – Gorica (18:00)
6.12. Dinamo – Hajduk (15:00)
6.12. Rijeka – Vukovar (18:00)
7.12. Varaždin – Lokomotiva (15:00)
7.12. Osijek – Istra 1961
17. kolo
12.12. Vukovar – Varaždin (18:00)
13.12. Osijek – Gorica (15:00)
13.12. Lokomotiva – Hajduk (17:30)
14.12. Slaven Belupo – Dinamo (15:00)
14.12. Istra 1961 – Rijeka (17:45)
18. kolo
19.12. Varaždin – Istra 1961 (18:00)
20.12. Osijek – Slaven Belupo (15:00)
20.12. Dinamo – Lokomotiva (17:45)
21.12. Hajduk – Vukovar (15:00)
21.12. Rijeka – Gorica (17:45)
