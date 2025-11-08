Vodeći Hajduk dočekuje posljednjeplasirani Osijek, ovo je očekivani sastav Splićana

Iako to na papiru djeluje kao lak zadatak, Splićane čeka ozbiljan izazov jer momčad Željka Sopića dolazi po prijeko potrebne bodove.

Gonzalo Garcia neće previše mijenjati sastav – u momčad se vraća Rokas Pukštas nakon odrađene suspenzije, dok će Marko Livaja i dalje čekati priliku s klupe, prenosi tportal.

Očekivani sastav Hajduka: Ivušić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Pajaziti, Krovinović – Bamba, Pukštas, Rebić – Šego.