Dominguezu ne nedostaje udvarača: Dinamu stigla nova ponuda?

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Iako je 21-godišnji španjolski stoper Sergi Dominguez još uvijek u Maksimiru, svi znakovi upućuju na to da ovog ljeta napušta Dinamo.

Oko njega se već neko vrijeme odvijaju pregovori Dinama s Lazijem, a sada se u priču uključio i drugi talijanski prvoligaš koji želi pokvariti planove Rimljanima.

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Lazio ima velikih financijskih poteškoća i važe svaki euro – u obranu su već besplatno doveli Nizozemca Danilhoa Doekhija, no trener Gennaro Gattuso pod svaku cijenu inzistira upravo na Dominguezu.

S druge strane, Zvonimir Boban čvrsto drži cijenu. Početni zahtjev iznosio je 15 milijuna eura, nakon čega je letvica lagano spuštena na 12 do 13 milijuna eura. Modri ne žele popustiti jer čak 20 do 30 posto od ukupnog transfera moraju proslijediti Barceloni, stoga im je cilj osigurati što veći iznos i to odmah.

Dok traje nadmudrivanje na relaciji Zagreb – Rim, u igru se ubacila Venezia. Ambiciozni talijanski klub želi stvoriti jaku prvoligašku momčad i već je službeno obavijestio Dinamo da je spreman platiti 10 milijuna eura odmah, piše Germanijak. Iako ni ta svota u potpunosti ne zadovoljava apetite u Maksimiru, u ovom je trenutku financijski znatno izdašnija i konkretnija od onoga što nudi Lazio.

Uz Talijane, u nogometnim se krugovima sramežljivo spominje i interes engleskog Tottenhama, no Serie A i dalje ostaje najizglednija destinacija za mladog Španjolca. Čeka se konačan potez Lazija, no bilo bi veliko iznenađenje ako Dominguez ostane igrač Dinama nakon završetka europskih kvalifikacija.