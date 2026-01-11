Dinamu se ozlijedio igrač od dva milijuna eura!

Radi se o ozljedi tetive kod zgloba stopala, a težina ozljede još nije poznata, prenose 24sata. Više informacija očekuje se sljedeći tjedan, a 20-godišnji nogometaš u ponedjeljak putuje u Zagreb na magnetsku rezonancu kako bi klub utvrdio točan opseg problema.

Perez Vinlöf je ljetos stigao u Dinamo za dva milijuna eura. Ponikao je u Bayernu, nastupao za njegovu drugu momčad, a imao je i posudbu u bečkoj Austriji, gdje je skupio 38 nastupa, uz gol i dvije asistencije.

Na kraju polusezone se nametnuo treneru Mariju Kovačeviću ispred Brune Gode na poziciji lijevog beka, a do sada je odigrao 15 utakmica i upisao jednu asistenciju.