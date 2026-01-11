Evo koliko će Dinamo platiti beka Vukovara i što će biti s Mikićem

U Hrvatsku je stigao u veljači 2023. iz japanskog drugoligaša Iwate Grulle. Posebno ga dobro poznaje Albert Capellas, šef Dinamove akademije, koji ga je zapazio dok je vodio filipinsku reprezentaciju.

Kako pišu Sportske novosti, posao je sada i definitivno zaključen. Dinamo će Vukovaru isplatiti oko 50 tisuća eura odštete, uz bonuse, a Tabinas dolazi kao rješenje na poziciji desnog beka, koja je trenutačno problematična zbog ozljede Morisa Valinčića, čiji se povratak očekuje sredinom veljače.

Njegov dolazak loša je vijest za Nou Mikića (18), koji bi se prema planu trebao vratiti u drugu momčad pod vodstvom Jerka Leke kako bi nastavio sa sazrijevanjem. Do Valinčićeva povratka, ulogu druge opcije na desnom boku pokrivat će Niko Galešić, koji je ujedno i treći stoper iza Scotta McKenne i Sergija Domingueza.