Dinamo ostaje bez jednog od najvećih talenata, odlazi u treću ligu

Instagram/Belinho

Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano otkrio je da Dinamo ostaje bez jednog od svojih najvećih talenata.

Šesnaestogodišnji Brazilac Belinho, koji je nedavno odlučio nastupati za Hrvatsku, napušta Maksimir i karijeru nastavlja u Kustošiji.

Belinho je u Hrvatsku stigao 2021. godine, nakon što je njegov otac došao raditi kao građevinski radnik. Prve nogometne korake napravio je u Vinodolu, a potom prešao u Dinamo, gdje je brzo skrenuo pažnju iznimnim talentom i nogometnom inteligencijom. Prepoznali su ga Andy i Denny Bara, a danas ga zastupaju putem agencije Niagara.

Kako se Belinho i Dinamo nisu uspjeli dogovoriti oko ugovora, mladi veznjak seli u Kustošiju, klub u kojem Andy Bara ima važnu ulogu u sportskoj politici. Očekuje se da će Belinho ondje igrati za seniorsku momčad i nastaviti razvoj u trećem rangu hrvatskog nogometa.