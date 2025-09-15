Dinamo ga se nije uspio riješiti ovog ljeta, sada je završio na operaciji

Dinamo je u nedjelju doživio prvi poraz sezone u SuperSport HNL-u, izgubivši na Maksimiru 2:1 od Gorice, koja je tako upisala povijesni prvi trijumf u Zagrebu.
U sastavu nije bilo 22-godišnjeg Kolumbijca Juana Cordobe, kojeg je klub ovog ljeta pokušao prodati, ali transferi su propali zbog problema s koljenom.
Najprije je otkazana posudba u Sporting Gijón nakon što su španjolski liječnici uočili rizik od ponovne ozljede, a potom i dogovor s Houston Dynamom, gdje nije prošao liječnički pregled. Cordoba je sada otputovao u rodni Cali gdje je odradio operaciju problematičnog koljena.
Podsjetimo, Cordoba je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Deportivo Calija za 2,1 milijun eura kao jedno od najvećih pojačanja bivšeg sportskog direktora Marka Marića. Ipak, na Maksimiru se nije uspio nametnuti. U 17 nastupa zabio je dva gola i dodao tri asistencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!