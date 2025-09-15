Dinamo ga se nije uspio riješiti ovog ljeta, sada je završio na operaciji

Nogomet 15. ruj 202522:45 0 komentara
Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Dinamo je u nedjelju doživio prvi poraz sezone u SuperSport HNL-u, izgubivši na Maksimiru 2:1 od Gorice, koja je tako upisala povijesni prvi trijumf u Zagrebu.

U sastavu nije bilo 22-godišnjeg Kolumbijca Juana Cordobe, kojeg je klub ovog ljeta pokušao prodati, ali transferi su propali zbog problema s koljenom.

Najprije je otkazana posudba u Sporting Gijón nakon što su španjolski liječnici uočili rizik od ponovne ozljede, a potom i dogovor s Houston Dynamom, gdje nije prošao liječnički pregled. Cordoba je sada otputovao u rodni Cali gdje je odradio operaciju problematičnog koljena.

Podsjetimo, Cordoba je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Deportivo Calija za 2,1 milijun eura kao jedno od najvećih pojačanja bivšeg sportskog direktora Marka Marića. Ipak, na Maksimiru se nije uspio nametnuti. U 17 nastupa zabio je dva gola i dodao tri asistencije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet