Dijete Hajduka potpisalo za Varaždin: ‘Osjetio sam da je ovo pravi korak u mojoj karijeri’

Desni bek Luka Posinković (22) novo je pojačanje Varaždina.
Nogometne početke napravio je u Hajdukovoj školi, dok je juniorski staž odradio u Rijeci.
U seniorskoj karijeri nosio je dresove Fužinara, Zrinskog Osječko, Dubrave Tim Kabel i Igmana iz Konjica, a u Varaždin dolazi iz HŠK Posušja.
“Varaždin je ambiciozan klub koji iz godine u godinu pokazuje jasan napredak. Osjetio sam da je ovo pravi korak u mojoj karijeri i vjerujem da mogu dati svoj doprinos momčadi.
Zahvalan sam svima koji su imali utjecaja na moj dosadašnji put, razvoj i dolazak u Varaždin“, rekao je Posinković prilikom potpisa ugovora.
