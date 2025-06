Čelni čovjek Istre o odlasku Garcije: ‘Ovo je škola iz koje smo svi nešto naučili’

Podijeli :

Gonzalo Garcia službeno je imenovan novim trenerom Hajduka, potvrdio je splitski klub. Urugvajski stručnjak na klupi Bijelih nasljeđuje Gennara Gattusa, a u Hajduk dolazi iz Istre 1961, s kojom je uspješno surađivao protekle sezone.

Tim je povodom intervju za IstraIN dao predsjednik Istre Branko Devide Vincenti.

Gospodine Vincenti, bilo je ovo turbulentno razdoblje, ali sada je sve riješeno. Garcia je novi trener Hajduka, ali sve se dugo čekalo, skoro 20 dana.

“Tako je. Kada govorimo o ovom procesu, dosta se dugo čekalo, sami ste rekli i više od 20 dana. Trajalo je to dosta, bilo je to prilično intenzivno, ali sada kada je to riješeno, možemo okrenuti novu stranicu i gledati prema naprijed.

Točno je da je Hajduk proveo uplatu kompletnog iznosa (300 tisuća eura za Garciju + 130 za pomoćnike, op.a.) koji je bio ugovoren s Garcijom radi raskida ugovora i Gonzalo je raskinuo ugovor. S današnjim danom naši putevi se razilaze.”

Gdje je zapelo, puno se pisalo i pričalo o prelasku Garcije u Hajduk.

“Bili su jako komplicirani razgovori i pregovori. Bilo je tu puno pravnih i financijskih detalja na kojima se trebalo raditi. Najveći problem u cijeloj operaciji je bio taj da se trenerova želja za raskidom ugovora od strane trenera nije na vrijeme iskomunicirala s klubom, što je dodatno opteretilo ionako teške odnose.

Bitno da smo to uspjeli savladati, bilo je jako naporno, ali smo uspjeli u cijelosti zaštititi interes kluba i razići se onako kako je bilo definirano ugovorom.”

Je li vas u konačnici razočarao način na koji je Garcia odlučio otići?

“Ne možemo pobjeći od činjenice da se cijela ova situacija mogla izvesti na lakši i elegantniji način da je komunikacija bila pravovremena i korektna. S obzirom na to da se to nije dogodilo, morali smo biti pripremljeni na druge scenarije i druge načine postupanja oko pregovora što nije bilo jednostavno i lako.

Bitno je da smo uspjeli zaštititi naše interese i da se okrenemo prema budućnosti. Ovo je škola iz koje smo svi nešto naučili i vjerujem da ćemo u budućnosti znati s puno više iskustva odgovarati na ovakve i slične situacije.”

Ljudi su godinama bili naviknuli da lako ide s Istrom. Sada je klub organizacijski, ali i financijski stabilan uz određene principe. Mislite li da se drugi još uvijek nisu navikli na tu novu realnost?

“Rekao bih da se upravo to događa. Mi više nismo ovdje da štitimo tuđe interese, nego isključivo interese NK Istre 1961. U ovim pregovorima pokazali smo da smo čvrsti i da nećemo popuštati ni za centimetar, ni za cent, da se tako figurativno izrazim. Taj stav ćemo imati i u svim budućim pregovorima s igračima, partnerima i drugim klubovima. Vjerujem da će to s vremenom svi prihvatiti i shvatiti.”