Čavlina se vratio u Dinamo, ali sad su mu opcije ograničene! Što će učiniti?

Marin Franov/CROPIX via Guliver

Nikola Čavlina nalazi se u pomalo kompliciranoj situaciji.

Osijek je prekinuo posudbu Čavlini te se on vratio u Dinamo. U srijedu navečer trebao bi se pridružiti momčadi na pripremama u Turskoj.

Čavlina je kao golman Lokomotive prošlog ljeta otišao s Kajzerice i potpisao za Dinamo. Zatim ga je Dinamo posudio Osijeku, a Osijek ga je sada vratio maksimirskom klubu iako je posudba trajala do kraja sezone. Sada se našao u novom problemu.

Pravilnik o registraciji igrača kaže da igrač u jednoj natjecateljskoj godini može biti registriran za najviše tri kluba, a nastupati samo za dva. Problem je tu što je Dinamo povukao Čavlinu iz Lokomotive 3. srpnja, piše Germanijak.

Kako natjecateljska godina počinje 1.srpnja (a ne na dan prvog kola HNL-a) tako ispada da je Čavlina dva dana u ovoj sezoni bio igrač Lokomotive. I onda postao igrač Dinama pa onda i Osijeka. Ispunio je dakle kvotu klubova za koje može biti registriran i Dinamo ga zbog toga ne može više posuditi nekom novom klubu.

Opcije su dakle da ostane u Dinamu i pokuša se izboriti za minutažu, a druga mu je da se vrati u Lokomotivu, no pitanje je hoće li Lokosi pristati na takav dogovor.

Treća je opcija da ode u neku od liga kojima je sezona tek počela ili počinje, a to su one lige koje traju od proljeća do jeseni.