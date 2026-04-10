Carević uoči gostovanja na Poljudu: ‘Imamo problema s ozljedama, a Hajduk pokazuje kvalitetu koju ima’

Hajduk u sklopu 29. kola SuperSport HNL-a dočekuje Goricu na Poljudu (nedjelja, 18:30).

Splićani ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene ljestvice s 56 bodova, dok je Gorica sedma s 32 osvojena boda. Hajduk je u posljednjem kolu slavio 3:1 na gostovanju kod Istre 1961 u Puli, dok je Gorica u srijedu u polufinalu Kupa na domaćem terenu poražena 6:3 od Dinama.

Gostovanje na Poljudu najavili su trener Gorice Mario Carević i vratar Davor Matijaš.

Carević istaknuo je da momčad ulazi u susret nakon zahtjevnog rasporeda i uz određene kadrovske probleme:

“Imali smo stvarno zahtjevnu i iscrpljujuću Kup utakmicu, uz to imamo i problema s ozljedama, tako da nemamo puni tjedan za pripremu. Ipak, pripremit ćemo utakmicu kao i svaku drugu i vjerujem da će igrači koji budu na raspolaganju odgovoriti zahtjevima.“

Svjestan je i snage protivnika, posebno na domaćem terenu:

“Hajduk je na Poljudu favorit, ali veseli nas igrati u takvoj atmosferi. Siguran sam da će i igrači biti dodatno motivirani.“

Osvrnuo se i na zgusnuti raspored koji je ostavio traga na momčadi:

“Došlo je na naplatu to što smo igrali u ritmu svaka tri dana. Neki su igrači nažalost ozlijeđeni, ali to je sastavni dio nogometa. Ne smijemo kukati – drugi će dobiti priliku i na njima je da je iskoriste.“

Govoreći o protivniku, Carević naglašava:

“Hajduk u zadnjim kolima djeluje rasterećenije i samim time pokazuje kvalitetu koju ima. Vole kontrolu posjeda i imaju jako dobre pojedince. Mi moramo biti stabilni, posebno defenzivno, i raditi na smanjenju oscilacija u igri.“

Vratar Gorice Davor Matijaš osvrnuo se na specifičnosti svoje pozicije i važnost mentalne stabilnosti:

“Vratari su u specifičnoj situaciji – možeš imati odličnu utakmicu 90 minuta, a jedna pogreška sve poništi. Svjesni smo toga i pripremamo se maksimalno.“

Kao ključ uspjeha na Poljudu ističe disciplinu i koncentraciju:

“Najbitnije je ostati što dulje u egalu s Hajdukom i svesti individualne greške na minimum. Ako to uspijemo, vjerujem da možemo do dobrog rezultata.“

Naglasio je i važnost utakmice za nastavak sezone:

“U zadnjih devet utakmica izgubili smo samo dva puta, oba puta od Dinama. Želimo nastaviti taj pozitivan niz u prvenstvu i ova utakmica je jako važna za naše samopouzdanje”, prenosi službena stranica Gorice.