Carević presretan nakon rušenja Hajduka: ‘Perfektno prvo poluvrijeme, mogli smo imati veliku prednost’

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Mario Carević slavi veliku pobjedu protiv svog nekadašnjeg kluba Hajduka.

“Naravno da su nam bitna tri boda, s obzirom na stanje na tablici i blizinu borbe za opstanak”, konstatirao je trener Gorice Mario Carević nakon što je njegova momčad na domaćem travnjaku pobijedila Hajduk 1:0.

“Odigrali smo perfektno prvo poluvrijeme. Imali smo tri mrtve šanse, mogli smo otići na veliku prednost. Zabili smo u najboljem mogućem trenutku”, smatra Carević, čija je momčad povela u 44. minuti pogotkom Ikera Poza.

Prethodno su Goričani stvorili tri čak i bolje prigode te su bili puno bolja momčad u prvom dijelu igre. U nastavku, druga priča.

“Što se tiče drugog dijela, Hajduk te optereti kad je rezultat negativan, morali smo se povući. Veseli me da su igrači dobro reagirali u niskom bloku, ali moramo još vježbati izlaske u kontru. Hajduk je imao dvije-tri situacije za gol, ali uspjeli smo se obraniti”, rekao je Carević.

Dugo Gorica nije osjetila pobjedu, još od 23. studenoga. Došla je u pravo vrijeme, za bijeg od Vukovara i Osijeka.

“Da, pet utakmica nismo imali pobjedu, ali ja ću vam reći sada redom. Protiv Slavena na početku tog niza smo izgubili na neke detalje, protiv Rijeke smo isto dobro stajali. Protiv Varaždina prošlo kolo imao sam dvije mrtve šanse za otići na 2:0 i ugasiti utakmicu pa se dogodi što se dogodi.”

“Psihološki se jako teško vratiti nakon Varaždina zbog načina na koji smo izgubili. Zato me veseli da smo danas bili dobri, karakterni i kvalitetni. Malo se krpamo pozicijski, nadam se da ćemo sada još potpisati neke igrače do kraja roka”, zaključio je Carević.