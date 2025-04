Brkljača: Hajduku želim sve najbolje, ali otišao sam u klub koji izbacuje najbolje naše nogometaše

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Marko Brkljača, nekoć smatran najvećim talentom hrvatskog nogometa, izazvao je veliku pozornost prelaskom iz Hajduka u Dinamo sa samo 17 godina, no njegova karijera zasad nije krenula očekivanim putem.

Iako je i dalje pod ugovorom s Dinamom, 20-godišnji Brkljača nije u planovima prve momčadi te ovu sezonu provodi na posudbi u Jarunu, gdje je upisao 11 nastupa i dva gola u Prvoj NL. U razgovoru za Sportske novosti prvi je put iskreno govorio o svom transferu i svemu što je pratio taj prijelaz.

“Počeo sam mlad, u Hajduk došao jako mlad, dugo sam na sceni pa možda misle da mi je 28 godina i da moram spašavati karijeru. No dobro, ljudi mogu imati svoje mišljenje, svi imaju tipkovnice, računala i pravo da ih koriste kako hoće. Ja sam orijentiran na sebe i nastojim pokazati da uvijek mogu bolje i više.”

Brkljača je iz Hajduka otišao u turbulentnim okolnostima, uz priče o lošem tretmanu i otežanim pregovorima, te na kraju potpisao za Dinamo.

“Hajduk me izgradio jer sam tamo prošao cijelu školu nogometa, no ti zadnji trenuci bili su teški. Stigla je ponuda Dinama i nekolicina njih izvana, no odlučio sam ostati u Hrvatskoj, otići u klub koji izbacuje najbolje naše nogometaše i reprezentativce. Nisam htio obraćati pažnju što će ljudi reći, nego sam gledao što mi se čini najboljim za mene samog. Vjerujem da je i svima drugima važnije vlastito mišljenje, nego mišljenje okoline. Meni jest… Uvijek kažem da Hajduku želim sve najbolje, kao i ljudima koji su sa mnom bili tamo. Zahvalan sam za sve što su napravili za mene.”

Brkljača, koji je pod ugovorom s Dinamom do 2028. godine, u dosadašnjoj karijeri doživio je brojne uvrede zbog načina odlaska iz Hajduka i prelaska u Dinamo. Iako se još nije nametnuo u prvoj momčadi, nada se da će kroz rad i posudbe izboriti svoje mjesto među “Modrima”.

“Tako je, no karijeru promatram na način “korak po korak”. Igrač sam Dinama, volio bih se jednom tamo pokazati, to je scena koju gledam i to mi je primarni cilj”, zaključio je Brkljača.