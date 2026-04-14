Boban i Šikić održali su nekoliko sastanaka: Razgovarali su o samo jednoj temi

No prema pisanju Indexa, te tvrdnje ipak nisu točne.

SKener: Da je neko drugo vrijeme, drugi ljudi, Beljo bi počeo u prvih 11 protiv Engleza!

Kako se doznaje, sastanak Zvonimira Bobana i Božidara Šikića bio je vezan uz stadion u Kranjčevićevoj koji je u izgradnji i trebao bi biti spreman u drugom dijelu iduće sezone. Plan je da se tada krene s rušenjem Maksimira i gradnjom novog Dinamovog stadiona, a do završetka radova Dinamo bi dijelio stadion s Lokomotivom.

Zbog toga su razgovori usmjereni na organizaciju zajedničkog korištenja i održavanja stadiona, što će biti ključno u razdoblju od najmanje dvije godine zajedničkog igranja.