Bilić: Garcia ima punu podršku! Hajduku treba novi stadion, a kamp će nas koštati 15 milijuna eura

Hajduk je danas u 17 sati na Poljudu predstavio planove vezane uz infrastrukturnu budućnost kluba, s posebnim naglaskom na rješavanje pitanja stadiona i izgradnju dugo najavljivanog trening kampa.

Iako iz kluba uoči konferencije za medije nisu otkrivali konkretne detalje, vodstvo je tom prilikom iznijelo svoje stavove i potrebe te predstavilo rezultate nedavne ankete provedene među pretplatnicima.

Prvi se medijima obratio predsjednik Uprave Ivan Bilić:

“Ima dosta interesantnih tema, ali držat ćemo se na infrastrukturi. Nemojte ni pitati ostala pitanja, prioritet nam je sportski direktor i blizu smo te komunikacije. Trener ima punu podršku kluba. Želimo sa što boljeg mjesta u europske kvalifikacije. Ne postavljajte pitanja na te teme, bit će vremena za sve. Želimo malo o infrastrukturi.

Klub je zajedno s Odjelom za članstvo proveo anketu među pretplatnicima. Imali smo druženje s DPH-ovcima, puno smo komunicirali s njima. Imali smo puno sastanaka na temu kampa i potencijalnog novog stadiona. Prije tjedan dana bio je sastanak nakon kojeg je rečeno da će Država predati Gradu zemljište u Stobreču na kojem bi trebali graditi kamp. Nadamo se da do kraja godine možemo krenuti u gradnju.

U četvrtak će savjetnik Grada prezentirati rezultate studije po pitanju Poljuda i novog stadiona. Stav kluba uvijek je jasan, mi trebamo novi stadion. To je od ključne važnosti za nas. Nije to samo zato što će ga dobiti Dinamo, to je od ključne važnosti da bi klub išao dalje. Stadion bi osim primarnog terena trebao uključivati i pomoćne. Najlogičnija lokacija bila bi tu, na ovom mjestu.

Ispitali smo mišljenje preko pet tisuća naših pretplatnika, preko polovice onih kojima smo poslali upitnik. 80 posto njih smatra da Hajduku treba novi stadion, 40 posto smatra da time klub jača konkurentnost.”

Član Nadzornog odbora Josip Babić:

“Mi nadziremo klub, ali dužni smo pratiti i njegovu perspektivu. Financijski izvještaji ne izgledaju naljepše, ali svjesni smo potencijala budućih transfera. Perspektiva nam nije dobra zbog infrastrukture. Smatramo kako je novi kamp nužan za opstanak kluba jer iz njega vučemo cijelu budućnost, a novi stadion je nužan zbog sportske izvedbe. Klub ovisi o transferima i to utječe na sportsku izvedbu jer mladi rano moraju iz kluba. Klub ima perspektivu prihoda u navijačima, a to može biti i znatno jače, veće. Želimo iskorak na svim razinama kako bi mogli funkcionirati. Naše je da podržavamo sve aktualne aktivnosti uprave.”

Član upravnog odbora udruge Naš Hajduk Luka Lerotić:

“U ime udruge NH pozdrav svima. Mi smo istaknuli da će pitanja infrastrukture biti naša primarna. Želimo pomoći klubu kao drugi najveći dioničar. Zato smo na svim sastancima klubu pokušali pružiti ono što je nužnost. Jedina prihvatljiva opcija je nov i moderan stadion. Smatramo da nikakva sanacija i krpanje postojećeg stanja ne može pomoći klubu da dosegne potrebne standarde kod kuće i u Europi.” Direktor infrastrukture i logistike Poljuda Marin Božić:

“Izmijenili smo dosad otprilike 50 leksan ploča od cca 250 slomljenih. Nismo skroz zadovoljni dinamikom, ali imali smo utjecaj vremenskih neprilika. Nadamo se da ćemo do 1. lipnja izmijeniti sve ploče. U pripremi je i izmjena travnjaka pomoćnih terena. Prvo ćemo ići s izmjenom pomoćnog travnjaka, imat ćemo izvođača za desetak dana. Do kraja lipnja trebali bismo promijeniti oba travnjaka.”

Pitanje za predsjednika Bilića. Koliko bi koštao novi stadion, jeste li komunicirali s Vladom? “To je projekt na razini grada i ministarstva. Znamo neke brojeve. Kamp će nas koštati oko 15 milijuna eura i imat će 5 terena.” Jesu li došla sredstva od Vlade? “Odobrena su 2 milijuna eura i sve ide kako treba. Nisam siguran koliko smo potrošili, ali uredno plaćamo dobavljače.”

Što ako država kaže da nema toliko novca, tko će preuzeti rizik?

“Rizik je u svemu što radimo, moramo sanirati stadion. Svakako će ići u sanaciju. Moramo zamijeniti dosta stvari. Ne može se vječno sanirati i klub treba napraviti korak naprijed. Ima rizika i zamki, ali samo skupa možemo ostvariti ciljeve. Moramo dati sve od sebe.”

Pitanje za Lerotića. Hoće li se ići na podizanje kredita, kako ste zamislili pomoći?

“Za šest mjeseci ćemo imati dijelom spremna sredstva, a onda ćemo kroz projekte raditi dalje. Trebaju nam jedan ili dva terena da rasteretimo akademiju i prvu ekipu.”

Pitanje za Bilića. Jeste li razmišljali o lokaciji kampa?

“Jedina lokacija za kamp je Stobreč. Trenutno nema alternative. Razmatralo se da kamp bude odavde do terena Dalmatinca, ali to se rješenje pokazalo kao preskupo. Koliko ja znam, pretpostavljam da ćemo o stadionu raspravljati idući mjesec dana, to će biti aktualno pitanje idućih 30-40 dana i nadam se da ćemo nakon toga imati plan za izgradnju novog stadiona. Koliko ja znam, ako gradnja bude na Poljudu, podignut će se montažni stadion na Brodarici, ne samo za potrebe Hajduka, nego općenito za potrebe splitskog sporta.”

Koliko će se vijećati o lokaciji novog stadiona? “Možemo samo pretpostaviti, sljedećih mjesec dana će to trajati, možda i 45.” Hoće li se ići u rekonstrukciju Parka Mladeži ili je alternativa Dugopolje? “Ako se ovdje bude gradilo, ići će montažni stadion na Brodarici (Park Mladeži) i to za potrebe splitskog sporta.”

Koliko lokacija poskupljuje gradnju kampa?

“Skupo je i vrijeme. To je isto problem, uz cijenu. Stobreč je jedina opcija.”

Svi veći stadioni rađeni su većinom van grada. Postoji li varijanta izgradnja stadiona na nekoj drugoj lokaciji, nekom predgrađu?

“Mi u Splitu imamo kulturu dolaženja na utakmicu pješke, sa stadionom blizu centra grada. Svjestan sam da su stadioni uglavnom van grada. Zemljišta tamo jesu jeftinija, ali trebalo bi graditi velik broj parkirnih mjesta što bi, prema onome što znam, značajno utjecalo na cijenu. Ako novi stadion bude tu, na Poljudu, ovaj će rušiti.”

Koja je garancija da će sve završiti dobro za Hajduk? “Nema je, ali postoji dobra volja i nužnost. To su odrednice koraka. Moramo ga napraviti zbog trenutnog stanja Poljuda. Sve ide u prilog jako dobroj prilici da kao država dobijemo tri nova stadiona.”

Slaže li se klub da je varijabla vremena jako skupa?

“Klubu treba novi stadion koji će značiti za njegove financije. Slučajno sam bio na radovima u Kranjčevićevoj. Po pitanju troška stadion će biti puno održiviji. Samo je pitanje toga koraka. Klub je u vlasništvu Grada, a na ovaj način Grad jako ulaže u klub. Bili ste u Osijeku svi, znate koliko je važan stadion za gledatelje… Želimo do novog stadiona, ali kamp nam je čak puno važniji. Fokus nam je na zemljištu u Stobreču.”

Hoće li se klub voditi studijom koja slijedi ili će se ići u daljnja ispitivanja?

“Klubu je Grad u svemu glavni partner. Neki elementi studije su nam poznati. Svjesni smo nekih stvari i mogu vam reći da ćemo se pridržavati studije.”

Ima li smisla ostavljati Poljud ako Hajduk neće igrati na njemu?

“Vodilo se brige o tome, dobit ćete uskoro jako kvalitetan odgovor na ovo pitanje.”