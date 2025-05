Sharbini: Pisalo se i da bi Hajduk pustio Rijeci… To nema veze sa zdravim razumom

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Ludi rasplet u HNL-u komentirao je bivši igrač Rijeke i Hajduka, Anas Sharbini.

Rijeka i Dinamo sa 62 boda dočekuju zadnje kolo HNL-a, dok je Hajduk na trećem mjestu sa 60 bodova. Rijeka na Rujevici dočekuje Slaven Belupo, Dinamo je domaćin Varaždinu, a Hajduk gostuje kod Šibenika na Šubićevcu.

“Ne znam što bih rekao, kao da je Rijeka bila u grču. Imam dojam da bi bilo drugačije da je Dinamo pobijedio. Kao da su igrači Rijeke imali u glavama – nema veze, imamo još jednu priliku doma. To je valjda bilo nesvjesno, uđe to igraču u glavu.

Inače, što se same utakmice tiče, bila je otvorena, mogla je otići i na jednu i na drugu stranu. Rijeka se uspjela vratiti iz minusa i da nije brzo primila pogodak, sve se moglo drugačije rasplesti”, komentirao je Jadranski derbi Sharbini za tportal.

Može li ovaj kiks na Poljudu uzdrmati Đalovićevu momčad? Među navijačima se priča da ni predsjedniku Miškoviću naslov prvaka nije ‘pod mus’…

“Ne znam što bih rekao na takve priče. To su gluposti. Pisalo se da bi i Hajduk pustio Rijeci da Dinamo nije kiksao. To nema veze sa zdravim razumom. Kao što ni Rijeka ne bi pustila Hajduku u obrnutoj situaciji. Sigurno i Rijeka i svi u klubu žele taj naslov više od svega. To je sto posto. I sada imaju priliku generacije.”