Ševčenko: Modrić me impresionirao, radi ogromnu razliku

Inter je među favoritima za Scudetto, smatra bivši ukrajinski nogometaš Andrij Ševčenko.

Andrij Ševčenko u intervjuu za La Repubblicu najavio je gradski derbi između Intera i Milana, koji se igra u nedjelju od 20:45. Naravno, bilo je spomena i na Luku Modrića.

“Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo kao Inter”, smatra Ševčenko. Pojasnio je:

“Kada završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje. Oni su među favoritima za Scudetto. Milan je morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu. Izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije bilo lako”, dodao je Ukrajinac.