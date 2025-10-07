Tudor dobio novi nadimak, Talijani ga kritiziraju: ‘Još jedna sezona puna nesigurnosti i razočaranja’

Juventus je četvrti u Serie A i još uvijek neporažen u svim natjecanjima, no nakon domaćih 0:0 protiv Milana pojavile su se prve ozbiljnije kritike na račun Igora Tudora
Dojam je da je njegova momčad iz derbija izvukla bolji rezultat nego što je pokazala igrom. Nezadovoljstvo navijača raste zbog niza od pet uzastopnih remija. Sličan problem imao je i Tudorov prethodnik Thiago Motta, koji je u prvih 20 utakmica upisao čak 11 remija, a sezonu su mu obilježili ispadanje iz Lige prvaka protiv PSV-a i pad forme u Serie A.
“Svi su očekivali pomake i promjene na bolje, dolazak trenera koji bi mogao usmjeriti Juventus prema povratku na vrh. Međutim, rezultati na terenu ostali su isti, a Juve je ponovno zapao u iste probleme. Još jedna sezona puna nesigurnosti i razočaranja. Iako je sezona tek na početku, sve upućuje na to da se ništa nije promijenilo u odnosu na prošlu sezonu”, piše Corriere dello Sport, koji je na naslovnicu svog printanog izdanja stavio Tudora.
U prvih šest kola ove sezone Juventus je osvojio 12 bodova, jednako kao i prošle godine pod vodstvom Thiaga Motte.
“Zvižduci na stadionu dolaze ranije nego prošle godine, jer navijači nisu zadovoljni onim što vide na terenu. Pritisak je na treneru, ali problemi su duboko ukorijenjeni. Na klupi su slični ljudi, slična imena, bez potrebnih promjena u metodologiji i sustavu igre.
Juventus se ne može nositi s napadima drugih momčadi i sve se svodi na jednostavne pogreške koje dovode do golova. U posljednje četiri utakmice, napadači poput Davida, Vlahovića i Openda nisu uspjeli zabiti niti jedan gol. Iako Yildiz pokušava, njegovi golovi nisu dovoljni za pomicanje momčadi u boljem smjeru”, zaključuje talijanski list, i predlaže novi nadimak Thiago Tudor hrvatskom treneru, aludirajući na sličnosti s njegovim prethodnikom.
