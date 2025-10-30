Sučić nakon prvijenca otkrio što je napravio s dresom kojeg su ga tražili navijači

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić zabio je u srijedu navečer svoj prvi gol za Inter u pobjedi od 3-0 nad Fiorentinom nakon čega je rekao da mu se rad u Milanu isplati.

“Zabio sam svoj prvi gol za Inter, a osjećaj je nevjerojatan. Naporno sam radio i danas se isplatilo, sretan sam”, izjavio je 22-godišnji veznjak u obraćanju medijima.

Inter je nakon te pobjede na trećem mjestu talijanskog prvenstva, uz tri boda zaostatka za vodećim Napolijem.

Sučić je prije četiri mjeseca došao ondje iz zagrebačkog Dinama te je zadovoljan. Priviknuo se na život u Italiji, dobro trenira te čeka prilike koje mu daje 45-godišnji rumunjski trener Cristian Chivu. Inter je na svojoj internetskoj stranici objavio fotografiju njih dvojice zagrljenih.

“Nije lako započeti utakmicu u prvoj postavi Intera jer je to veliki klub, s brojnim kvalitetnim igračima“, izjavio je Sučić koji je na terenu proveo svih 90 minuta. Zadnji put je kompletnu utakmicu odigrao prije točno mjesec dana, u također pobjedi od 3-0 nad praškom Slavijom u Ligi prvaka.

“Ali, najvažnije je da smo pobijedili i da smo svi odigrali dobro”, napomenuo je mladi hrvatski igrač. Ispričao je da su ga nakon utakmice navijači tražili dres, ali ga je odlučio zadržati.

Sučić oduševio Talijane: ‘Potez kao Zidane, obasjao je San Siro magijom koja diže sa sjedala’

“Želim ga zadržati za uspomenu na svoj prvi gol za Inter”, istaknuo je.

Sučić je dosad sudjelovao u 11 utakmica tijekom kojih je zabio taj gol i upisao dvije asistencije.

Inter, lanjski finalist Lige prvaka, nastavlja igrati uspješno i u tom europskom natjecanju. U početna tri kola ima tri pobjede i to bez primljenog gola. Osim Slavije, svladao je Ajax s 2-0 i belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloise s 4-0.