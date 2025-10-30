Sučić oduševio Talijane: ‘Potez kao Zidane, obasjao je San Siro magijom koja diže sa sjedala’

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić (22) postigao je sjajan pogodak u pobjedi Intera 3:0 protiv Fiorentine u 9. kolu Serie A.

Veznjak je u 71. minuti majstorski izdriblao obranu gostiju i precizno pogodio za 2:0, čime je upisao svoj prvi gol u dresu milanskog kluba. Sučić je ovog ljeta stigao iz Dinama za 14.6 milijuna eura, a dosad je odigrao 15 utakmica, uz tri asistencije i sada prvi pogodak. Talijanska Gazzetta dello Sport oduševljeno ga je pohvalila naslovom: “Sučić kao Zidane.” Petar Sučić postigao prvijenac u dresu Intera!

U tekstu se navodi:

“Fiorentinin golman David de Gea po kiši se bacao poput Supermana i moglo ga se savladati samo magijom koja gledatelje diže sa sjedala. Upravo to je u 71. minuti napravio Petar Sučić.

Do tada neprimjetan, probudio se majstorskim driblingom i osvijetlio San Siro potezom punim finese i klase. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, izdržao pritisak Mandragore, elegantno izbacio Comuzza potplatom i precizno pogodio desnicom.

Netko je na X-u objavio snimku uz natpis ‘Lionel Sučić’. Pretjerano, ali dovoljno da shvatiš kakav je potez izveo.”

Podsjetimo, Transfermarkt je 10. listopada ažurirao vrijednosti igrača u Serie A, a najveći rast među hrvatskim nogometašima zabilježio je upravo Petar Sučić. Njegova je vrijednost porasla za šest milijuna eura i sada iznosi 20 milijuna, što potvrđuje da je jedan od najvećih potencijala hrvatske reprezentacije.

Sučić je početkom godine dogovorio transfer u Inter, sezonu završio u Dinamu, a u srpnju se priključio talijanskom klubu, gdje ga trener Christian Chivu postupno uvodi u momčad.