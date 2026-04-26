Gledajte na SK: Kevin Durant neće igrati u četvrtoj utakmici protiv Lakersa

AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver Image

Noćas će od tri sata i 30 minute u Houstonu Los Angeles Lakersi gostovati kod Rocketsa te će tražiti svoju četvrtu pobjedu kojom bi osigurali plasman u sljedeću rundu gdje će ih vjerojatno čekati Oklahoma City Thunder, aktualni prvaci.

Iako im nedostaje Luka Dončić, posao bi im u ponedjeljak ujutro po hrvatskom vremenu trebao biti lakši, a razlog za to je izostanak Kevina Duranta.

Iskusni košarkaš nije igrao ni u prvoj i trećoj utakmici pa njegov izostanak neće šokirati mnoge. Razlog izbivanja s parketa je ozljeda lijevog gležnja. Kako navodi The Athletic, ta ozljeda bi ga u regularnoj sezoni ostavila van terena nekoliko tjedana.

Rocketsi će tako bez Duranta pokušati doći do prve pobjede te izbjeći takozvanu “metlu”, odnosno poraz od 4-0.

Četvrtu utakmicu Rocketsa i Lakersa možete gledati ekskluzivno na Sport Klubu 1 s početkom u tri sata i 30 minuta.

