Sada je i službeno: Igor Tudor novi je trener Juventusa!

AP Photo/Daniel Cole, File via Guliver

Igor Tudor postao je novi trener Juventusa, što je klub potvrdio na službenim kanalima nakon nekoliko dana medijskih nagađanja. Iako je Roberto Mancini bio jedan od glavnih kandidata, Juventus nije pristao na njegove financijske zahtjeve i klauzulu o nastavku suradnje u slučaju plasmana u Ligu prvaka, pa je Tudor preuzeo klupu.

Tudor, koji je već bio pomoćni trener Juventusa pod vodstvom Andree Pirla (2020.–2021.), iza sebe ima bogatu trenersku karijeru u kojoj je vodio Hajduk, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Veronu, Marseille i Lazio. Bez angažmana je od lipnja 2024. godine, kada je napustio Lazio.

Juventus je trenutačno peti u Serie A s 52 boda i čak 13 remija u 29 utakmica. Pod vodstvom dosadašnjeg trenera Thiaga Motte, klub je ispao iz Lige prvaka, Kupa Italije i Superkupa, što je dovelo do promjene na klupi.

Mediji se ne slažu oko detalja Tudorovog ugovora – prema Fabriziju Romanu, Hrvat potpisuje do kraja sezone s opcijom produljenja, dok Gazzetta dello Sport tvrdi da je riječ o ugovoru na samo dva mjeseca, do kraja preostalih devet kola Serie A. Juventus želi dugoročno rješenje u vidu Antonija Contea ili Stefana Piolija, no obojica su trenutačno zauzeti u Napoliju i Al Nassru.

Tudor je zapravo bio tek četvrta opcija kluba. Nakon što se nije dogovorio s Mancinijem, Juventus je razmatrao i interne opcije, uključujući trenere mladih ekipa Francesca Magnanellija i Massima Brambillu, no na kraju je izbor ipak pao na Tudora.