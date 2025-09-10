Petar Sučić: Ne znam koja mi je idealna pozicija. Modrić? To je nešto nemoguće

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić (21), koji je tijekom ljeta stigao u milanski Inter iz Dinama, u prvim mjesecima boravka u novoj sredini razgovarao je za Sport Mediaset.

“Dobro učim talijanski, praktički sve razumijem i na treninzima i na sastancima. Ako nešto ne znam, pomognu mi suigrači, stožer i trener. Ovdje u Interu se stvarno osjećam dobro, zadovoljan sam.

Nadam se da ću i dalje pomagati momčadi da osvaja što je više moguće; mislim da se ne smiju postavljati granice, najvažnije je trenirati najbolje što možeš i uvijek davati maksimum”, rekao je mladi veznjak pa najavio derbi subotnji derbi s Juventusom:

“Vjerujem u sebe i svoje sposobnosti, pokušavam uvijek pružiti najbolje i na utakmicama i na treninzima. Sretan sam, ali želim napredovati iz dana u dan i gledati prema sljedećim utakmicama. Protiv Juventusa očekujem tešku i zahtjevnu utakmicu: oni su dobra i dobro vođena momčad.

Imamo malo vremena za pripremu, ali dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Tko me iznenadio? Nemoguće je izdvojiti jedno ime, to ne bi bilo u redu. Svi igrači su vrlo jaki, Inter je momčad s puno kvalitete i ovdje je za mene svaki nogometaš na najvišoj razini.”

Dotaknuo se Sučić i svoje uloge u momčadi:

“S Cristianom Chivuom imam dobar odnos, odličan je trener i slušam njegove savjete. Lijepo je čuti da jedan važan igrač poput Perišića kaže da mogu igrati bilo gdje, i u veznom redu i u obrani.

Ne znam koja mi je idealna pozicija, razmišljam samo o tome da dam svoj maksimum. Idol svih Hrvata je Luka Modrić, svi ga uzimaju kao uzor, ali nemoguće je igrati kao on. Moji ostali uzori su Brozović, Kovačić i Rakitić, uz njih sam odrastao.”