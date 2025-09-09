VIDEO / Sučić: S Modrićem si duplo bolji igrač, presretan sam jer sam se vratio na Maksimir

Podijeli :

Na Maksimiru, gdje je zadnje igrao nastupio kao igrač Dinama u lipnju ove godine prije prelaska u milanski Inter, u pobjedi protiv Crne Gore zaigrao je i Petar Sučić. Hrvatska je u četvrtoj utakmici kvalifikacija za SP 2026. slavila 4:0 protiv Crne Gore, a Sučić je otkrio svoja razmišljanja.

“Visoka pobjeda, postavili smo se od prve minute kako treba, dominirali smo i ostvarili smo u ove dvije utakmice šest bodova što nam je bio i cilj, a nismo primili ni gol tako da možemo biti zadovoljni”, poručio je Sučić.

Razmišlja li ikada o igranju na Svjetskom prvenstvu?

“Pa nisam, iskreno imam sad jako puno obaveza u klubu, a i u reprezentaciji. Cilj je osigurati da možemo igrati SP pa kad to izborimo, onda ćemo razmišljati o tome.”

Vezni s Lukom i Petrom dobro zvuči?

“Sretan sam jer mogu igrati s njim svaku minutu, uživam na terenu. Koliko god ste dobri, s Modrićem ste duplo bolji igrač. Stvarno uživam i nadam se da će još dugo igrati da mogu uživati s njim na terenu.”

Opet na Maksimiru?

“Presretan sam. Užitak je bilo vratiti se i jedva čekam kad ću se opet vratiti igrati na Maksimir.”