Napoli se vratio pobjedama i izjednačio se s Milanom

Talijanski nogometni prvak Napoli u susretu je 21. kola kao domaćin svladao Sassuolo s minimalnih 1-0. Podsjetimo, u prošlom kolu odigrali su samo 0-0 na domaćem terenu protiv Parme.
Jedini gol na utakmici postigao je Lobotka već u 7. minuti.
Treći Napoli ovom se pobjedom bodovno poravnao s drugim Milanom, oba sastava imaju po 43 boda, odnosno šest manje od vodećeg Intera koji je ranije u subotu kao gost svladao Udinese također s 1-0.
Sassuolo je 11. s 23 boda.
