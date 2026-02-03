Modrićev Milan se uvjerljivom pobjedom vratio na -5 od Intera

Podijeli :

xAlessioxMarini IPAxSportx via Guliver

Milan je u 23. kolu Serie A uvjerljivo pobijedio Bolognu u gostima rezultatom 0:3.

Gosti su pitanje pobjednika riješili golovima Rubena Loftus-Cheeka, koji se najbolje snašao u gužvi pred golom u 20. minuti, te Christophera Nkunkua, koji je u 39. minuti realizirao kazneni udarac. Konačni rezultat postavio je Adrien Rabiot početkom drugog poluvremena, iskoristivši veliku pogrešku domaće obrane nakon auta.

Mlačić se na Instagramu oprostio od Hajduka: ‘Nadam se da nije zbogom nego samo doviđenja’ Šemperova Pisa ima samo jednu pobjedu u Serie A, sada je dovela novog trenera

U susretu su sudjelovala i dvojica hrvatskih igrača. Luka Modrić započeo je utakmicu u sastavu Milana i igrao do 72. minute, dok je Nikola Moro ušao u igru za Bolognu u 65. minuti.

Momčad Massimiliana Allegrija sada ima 50 bodova i drži se na pet bodova zaostatka za vodećim Interom, dok je Bologna ostala na desetom mjestu ljestvice.