Šemperova Pisa ima samo jednu pobjedu u Serie A, sada je dovela novog trenera

Nogometaše Pise, trenutačno predzadnjeg sastava talijanske Serie A, ispadanja u drugu ligu trebao bi spasiti švedski stručnjak Oscar Hiljemark, dosadašnji trener Elfsborga, navode talijanski mediji. Podsjetimo, vratar Pise je bivši dinamovac Adrian Šemper, koji je trenutačno ozlijeđen i ne konkurira za utakmice svoje momčadi.
Pisa je u nedjelju otpustila Alberta Gilardina nakon 1-3 domaćeg poraza od Sassuola u 23. kolu zbog kojega je momčad ostala na četiri boda zaostatka za 17. Lecceom, koji drži zadnju poziciju koja osigurava ostanak.
Tijekom dosadašnjeg tijeka sezone Pisa je ostvarila samo jednu pobjedu.
U ponedjeljak je trenera smijenio i trenutačno posljednji sastav prvenstva Verona koja je otpustila Paola Zanettija nakon godinu i pol dana provedenih na toj dužnosti. Verona je u nizu od osam utakmica bez pobjede, a u subotu je zgubila na gostovanju kod Cagliarija s visokih 0-4.
U prva 23 kola Serie A Verona je upisala tek dvije pobjede i s 14 bodova je zadnja na ljestvici, a 17. Lecce, koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak, ima četiri boda više.
